Podle Zahradila nemusí být předseda Evropské komise z nejsilnější frakce, Weber prý v kampani zklamal

Eurovolby v Česku vyhrálo hnutí ANO se ziskem šesti mandátů. Podle nově zvolené europoslankyně Radky Maxové panuje s výsledky voleb spokojenost, i když premiér Andrej Babiš nevypadal v neděli večer příliš nadšeně. „Kampaň byla intenzivní, chtěli jsme mobilizovat voliče, což se podařilo, přišlo jich k volbám o 10 procent více než před pěti lety.“

Do jaké frakce se ANO zapojí, ještě není jisté. Maxová by si přála pokračování ve skupině liberálů ALDE, její kolegyně Dita Charanzová je ostatně místopředsedkyně frakce. „Mně by to vyhovovalo. Jednání ale začínají,“ řekla s tím, že schůzky čekají Charanzovou i Babiše.

„Pan premiér letí v úterý na další jednání, určitě budou své kroky koordinovat a myslím, že je celkem logické, že začneme v Alde party, i když se o tom samozřejmě hodně diskutuje. Nicméně paní Dita Charanzová byla už před volbami pozvána na jednání, aby se dohodli na směřování Alde party, jestli bude určitá obměna a s kým spolupracovat,“ doplnila Maxová.

Zahradil: Voliči žádají umírněný euroskepticismus

O úspěchu mluvil také Jan Zahradil (ODS), který v Evropském parlamentu zasedá od roku 2004: „Ukázalo se, že českým voličům sedí eurorealistická politika, umírněná kritika EU. Český volič nechce z Unie odcházet, ale také si nepřeje, aby mu strkala do všeho nos.“

Zahradil byl letos i takzvaným spitzenkandidátem do čela Evropské komise za frakci evropských konzervativců. Netrvá ovšem na tom, aby jméno nástupce Jeana-Claudea Junckera v čele Evropské komise vzešlo jen z jednání frakcí. „Tady možná pro někoho paradoxně souhlasím s premiérem Babišem, že Evropská rada by měla mít právo vybrat si svého kandidáta, že by to měl být kompromisní kandidát, který bude přijatelný pro všechny a že vůbec nemusí být z té nejsilnější politické frakce Evropského parlamentu.“