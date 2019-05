Profily: Kdo jsou noví čeští europoslanci

Poslankyně Parlamentu České republiky

Po studiích na Vysoké škole ekonomické v Praze pracovala do roku 1993 v kanceláři prezidenta republiky Václava Havla. Až do roku 2005, kdy vstoupila do ODS, působila především v obchodní a reklamní sféře. V roce 2006 byla zvolena starostkou středočeských Přezletic, za další čtyři roky tuto funkci obhájila. Ve vedení obce zůstala do roku 2014.

Politickou kariéru na celostátní úrovni zahájila v roce 2010 úspěšnou kandidaturou za ODS v senátních volbách. Jako senátorka byla místopředsedkyní výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V roce 2016 se už do horní komory nedostala. O rok později byla zvolena do Poslanecké sněmovny. V letošních evropských volbách kandidovala ze třetí pozice. Je jí 53 let, žije v Přezleticích.