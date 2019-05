Řidiče na D1 čeká nejvíc omezení v historii. Silničáři mají v létě rozkopat 71 kilometrů

Doposud neopravené úseky jsou Koberovice – Humpolec a také Devět křížů – Ostrovačice nedaleko Brna. V součtu jde o 19 kilometrů. Zatím ale není jasný termín, kdy by se měli dělníci na stavbě objevit. Silničáři totiž dosud neukončili výběrové řízení ani u jednoho ze dvou úseků.

„Termíny zahájení v tuto chvíli neznáme,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký. Neoficiálně se ale hovoří o červnu nebo červenci. Dohromady se tak má podle údajů silničářů během hlavních prázdnin opravovat 71 kilometrů vozovky na sedmi úsecích modernizované D1.

„Řidičům především doporučuji trpělivost. Pokud by se rozhodli dálnici nevyužít, strávili by na cestách více času,“ uvedl mluvčí ÚAMK Igor Sirota. Podle něj jsou nejhorší na cestu sváteční dny, odpolední hodiny v pátek a také pondělní ráno. „Je lepší plánovat cestu ne podle toho, jak to řidičům vyhovuje, ale s ohledem na dopravní situaci,“ dodává.

Celá D1 má být hotová v roce 2021

Do výběrového řízení na rekonstrukci osmikilometrového úseku mezi Koberovicemi a Humpolcem se přihlásily celkem čtyři firmy. Z toho nejlevnější nabídku za necelých 1,1 milardy korun bez DPH podala společnost Eurovia. Odhad silničářů byl přibližně o 50 milionů nižší.

U deset kilometrů dlouhého úseku Devět křížů – Ostrovačice skončil celý tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Firmy si stěžovaly na postup Ředitelství silnic a dálnic, které se podle nich nesprávně vypořádalo s jejich připomínkami. A antimonopolní úřad jim dal za pravdu. V současnosti se tak musí silničáři vypořádat s námitkami znovu.

Celá modernizace dálnice D1 mezi Prahou a Brnem je rozdělena na 21 úseků, z toho 13 je už hotových. Podle aktuálních dat má být celá rekonstrukce hotová do roku 2021. S opravou po tomto termínu se počítá u mostu Šmejkalka nedaleko Senohrab, který se opraví samostatně až po skončení prací mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi.