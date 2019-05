MINUTU PO MINUTĚ: Zdivočelá voda. Na Bečvě vyhlásili třetí stupeň

Vydatné srážky rozvodnily i toky Českomoravské vrchoviny na pomezí Pardubického kraje a Vysočiny, druhého stupně dosáhla Novohradka v obci Úhřetice a na svém horním toku i Svratka.

Podle ČHMÚ platí výstraha před extrémními srážkami pro část Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje do dnešního poledne a pro část Zlínského a Moravskoslezského kraje až do dnešních 18:00. V části Zlínského a Olomouckého kraje také platí výstraha před nejvyšším stupněm povodňové aktivity, a to až do odvolání.