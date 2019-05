Ombudsmanka doporučuje rychlé přijetí zákona o manželství pro páry stejného pohlaví

Otázku manželství párů stejného pohlaví považují gayové a lesby za jednu z nejzásadnějších. LGBT komunita je toho názoru, že je registrované partnerství nedostatečné. „Spousta párů nechce uzavírat registrované partnerství, protože není plnohodnotné. Páry by chtěly mít stejná práva v dědickém řízení, daňových otázkách a možnost adoptovat děti,“ uvedl předseda správní rady spolku STUD Marek Christ.

Sňatky homosexuálů umožňuje třicet zemí světa, aktuálně jejich uzavírání schválil jako první v Asii i tchajwanský parlament. Podle dřívějšího průzkumu ombudsmanky podporuje manželství lidí stejného pohlaví 65 procent dotázaných heterosexuálních lidí.

Novelu zákona projednává i český parlament, zatím se ale nedostala do druhého čtení. Naráží na odpor především poslanců KDU-ČSL. „Otázka manželství není otázkou práva, je to symbol. Je jasné, co tvoří manželství. Je to svazek muže a ženy,“ míní předseda lidovců Marek Výborný.