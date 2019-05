Politické spektrum před volbami do europarlamentu: KAN, SNČR, Cesta, NÁRSOC, AVE, RDS, DSSSNF, SPR-RSČ

Kandidáti se v debatě věnovali hlavně tématu bezpečnosti, migrace a ochrany hranic.radí inspirovat se za oceánem. „Nám republikánům se líbí systém, jaký mají Spojené státy. Ať už jde o obranu, o policejní orgány, o složky proti ilegálním přistěhovalcům a jejich vysídlování, včetně ESTA (elektronická cestovní registrace, pozn. red.), a veškerých opatření předtím, než se do Spojených států vůbec dostanete. Oni to mají správně, EU to má špatně. V Americe je zatknou, uvězní a vrátí je zpět do domovského státu.“

Podle Tomáš Vandase (DSSSNF) míří Evropská unie do záhuby. „EU dělá hodně, ale vše pro to, aby dosáhla totálního úpadku a rozpadu Evropy a všech tradičních hodnot, které tady máme. Protože není možné si jinak vysvětlit to, co bylo v posledních třech letech… Pokud se chceme jako Evropa zachránit, tak musíme být nekompromisní vůči všem nelegálním přistěhovalcům. To znamená totální deportace všech lidí, kteří jsou v Evropě načerno, do zemí původu. Vysadíme je v jejich zemi, ať si s tím dělají, co chtějí.“

Štefan Goroľ (RDS) se vrací k migračním kvótám, které byly jako dočasné schváleny v roce 2015 a jejichž platnost už skončila – Česko tehdy bylo proti, ale bylo přehlasováno. „Když už byly kvóty schváleny, měly se dodržovat. Ale nejsem zastáncem migrantů, kteří sem budou přicházet svévolně. Pokud to bude s kvótami, nejsem proti tomu, protože budu respektovat to, co odhlasovali naši europoslanci,“ říká.

Jiří Kyjovský (AVE) je odpůrcem migrace i uvnitř státu. „Jsme naprosto proti migraci. Jsme toho názoru, že by Pražáci měli zůstat v Praze, Brňáci v Brně, Slováci na Slovensku a důchodci na Vysočině,“ uvádí.