Rozhovory s kandidáty do evropských voleb: Tran Van Sang (PROSaZ)

Co nejdůležitějšího v ekonomice hodláte prosadit v Evropském parlamentu?

Ono je to propojené. Celá EU využívá různě pracovní sílu různých států. To znamená, že pracovní síla je největší hnací prostředek a podpora průmyslu. Takže ekonomika a pracovní migrace je, myslím si, jeden z nejhlavnějších prvků. Naším úkolem v EU je prosadit to, aby pracovní trh i pracovní vízum nebyly tak byrokraticky zatíženy. Aby pracující lidé byli spontánní, těšili se do práce a odváděli kvalitní práci, ať už v Česku, nebo v celé Evropě.

A jak to chcete zařídit v Evropském parlamentu, že se lidé budou těšit do práce?

O problému, který je v současné době, se moc nemluví. Když teď řekneme téma migrace, tak každý má trošku negativní pohled. Já jsem však zakladatel integračního centra a poskytuji desítky tisíc pohovorů a vím, kde jsou problémy, hlavně pracovní.

Myslíte migrantů, kteří přicházejí do České republiky za prací?

Měli bychom trošku rozlišovat mezi pracovní migrací, ti lidé odvádí skvělou práci v dané zemi a je to vidět na průmyslu, stoupá kvalita zboží a tak dále. Potom je migrace lidí, kteří utíkají před válkou. Já bych se chtěl teď víc zaměřit na tu pracovní migraci, to znamená zkvalitnit a ubrat trochu byrokratické zátěže.

V celé EU, nebo v Česku? Kandidujete do Evropského parlamentu, takže to musíte prosadit v celé EU.

Samozřejmě v celé Evropské unii.

A to půjde? Celá EU bude chtít mít stejná pravidla pro pracovní migraci, když zůstaneme u pracovní migrace?

My chceme, aby pracovní trh byl pro všechny spravedlivý. To znamená, že teď, když letmo sledujeme situaci, tak v České republice je přes 550 tisíc pracujících cizinců i z EU i z třetích zemí. To znamená, že je to značná část na deset milionů obyvatel. Je to značný problém, který se musí řešit, a nechci, aby to dopadlo tak, že majorita a minorita na sebe budou křičet. Ale spíš problém spojit, vědět, co obě strany chtějí, a spolupracovat. To znamená, aby bylo efektivní spojení pracovních sil a veřejnosti. Když to dokážeme v Česku, proč ne v Evropě.

Do které frakce by se vaše hnutí chtělo v Evropském parlamentu zařadit?

My jsme velmi liberální a demokratičtí, takže do nějaké co nejvíc pravicové.

Takže ke konzervativcům, nebo k liberálům?

Já se bojím, že se to teď bude hodně měnit, takže si počkáme. Ale naše zásada je liberální demokracie.

Byli byste pro dřívější odchod Velké Británie z EU než v dohodnutém termínu 31. října? Za jakých okolností?

Je to velká škoda. Já to beru jako rozvod. Vnímám EU jako rodinu.

S tím nic neuděláte, to rozhodli Britové.

Přesně tak. Když se tak rozhodli, tak už ani nezáleží na tom, jestli dřív, nebo později. Prostě to bude.

Takže až to přijde, tak to přijde, Britové to musí rozhodnout sami… takto byste k tomu přistupoval?

Vyjednávat se samozřejmě má. Ale jestli dřív, nebo později, to už je opravdu jedno.

Co by mělo obsahovat strategické partnerství EU a Číny?

EU se zakládala kvůli tomu, aby měla sílu celého společenství států, aby měla ekonomicky založený silný celek, aby vyjednávala. Určitě bych chtěl zdůraznit, jakou má EU pozici, aby ji vnesla do diskusí a vyjednávání.

Jste spokojeni s tím, jak se EU postavila k problému dvojí kvality potravin?

Když to tak sleduju, tak v novinách se o tom hodně píše. Řekněme, odkud je ten problém. Obchodní řetězce řekly výrobcům, že chtějí kupní cenu ne za deset, ale za pět korun a ať to nějak udělají. Vznikly z toho nějaké produkty a teď se to šíří a řeší to skoro všichni. To je ten problém, který, myslím si, by mohl vyřešit ministr zemědělství s vládou. V pohraničních oblastech jsme zvyklí jezdit do Německa pro kvalitnější potraviny. Německo si to udělalo.

A stejně si to má udělat Česko?

Ano.

Když jsem se díval na váš web, tak vy u své vizitky píšete, že v Evropském parlamentu chybí exot. Tuto chybu chcete svou osobou napravit?

Já občas přednáším na českých středních školách před stovkami studentů a vždycky říkám, že nejsou připravení na realitu venku. Říkám, ať jsou originální, jiní, ať nekopírují, a říkám i dopředu, proč vůbec chci kandidovat. Myslím, že bychom potřebovali omladit EU i v parlamentu.

V té samé vizitce na webu píšete: „Většina členů parlamentu je buď moc stará, nebo jejich politické názory nejdou s dobou. Velkým tématem je budoucnost mladých lidí.“ Proč tam máte toto a kde jsou ti starší?

Chtěl bych trochu rozlišovat mezi mladou generací. Nevypadám na to, ale je mi 35 let. V mladých vidím, že jsou to kariéristé. Bojují za dosažení kariéry a budou se snažit, což dělám v posledních pěti letech i já. Myslím, že člověk, který odvádí co nejvíc kvalitní práce, je ten, který je mladý, je workoholik a chce dosáhnout kariéry. Pokud v Evropském parlamentu sedí lidé, kterým už o nic nejde, tak se těžko mohou prosazovat, dělat věci efektivně a dotahovat je do cíle.