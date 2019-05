Dohled nad znalci má zpřísnit, ministerstvo je chce pod sebe. Změny se ale zatím odkládají

Ministerstvo spravedlnosti by chtělo převzít dohled nad soudními znalci. Chtělo by evidovat jejich pochybení a také stanovit sankce za ně – mohly by být až půlmilionové. Novela, na jejíž podobě se podepsali tři bývalí ministři spravedlnosti, ale zatím nebude platit. Narazila v Senátu, kam ji přinesla v první pracovní den ve funkci nová ministryně Marie Benešová (za ANO).