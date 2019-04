Petříček: Vstup do EU byl správný krok. Teď je na čase si říct, co dalšího od členství očekáváme

Důležité je dle něj například to, aby se Evropa sbližovala na sociální a ekonomické úrovni. „Jestliže platy v Bulharsku a Dánsku jsou 1:10, tak to nemůže dlouhodobě fungovat. Potřebujeme, aby se rozdíly zmenšovaly, aby postupně rostla kvalita život, aby se mzdy v zemích střední a východní Evropy přibližovaly k západoevropským. Je to také cesta k udržení jednoty Evropy. Budeme ale také usilovat o dokončení vnitřního trhu, aby prospíval všem,“ uvedl ministr zahraničí.

Sám členství v Evropské unii vnímá jako jednoznačný přínos pro Česko. „Pokud máme nějaké otázky, kde nejsme spokojeni, měli bychom to řešit u jednacího stolu, neřešit to tím, že od toho stolu odejdeme,“ reaguje na volání některých skupin po vystoupení.

„V roce 1989 jsme si řekli, že se chceme vrátit do Evropy a v roce 2004 jsme toho dosáhli. Nyní je asi na čase si říct, co dalšího očekáváme od našeho členství. Bude důležité se zaměřit na to, jak evropská integrace může prospívat každodenně všem občanů,“ podotkl Petříček.

Po brexitu bude Česko muset hledat nové partnery

Hlas Česka v Bruselu přitom Petříček nevnímá jako slabý. „Patříme ke středně velkým zemím, naši diplomati jsou v řadě otázek velmi úspěšní, jsme schopní si prosadit to, co chceme, ale není to práce, která končí. Je to práce, kterou musíme dělat neustále, nyní bude pro nás důležité, pokud Velká Británie odejde, hledat nové partnery mezi zeměmi, s kterými jsme v minulosti tak úzce nepracovali, protože chceme prosazovat své zájmy, k tomu potřebujeme vytvářet koalice,“ řekl.

Za důležité pokládá letošní volby do Evropského parlamentu. „Přispějí především k tomu, že si Evropa vytkne nový strategický výhled pro více než dalších pět let. Bude se rozhodovat například o novém víceletém finančním rámci, tedy novém rozpočtu pro období po roce 2020. Česká republika má zájem, aby byla zachována míra kohezní politiky, což nám pomáhá například v investicích do infrastruktury. Máme ale také zájem na posílení evropské bezpečnosti, ať už tím, že bychom navýšili zdroje na stabilizaci v našem okolí, nebo na lepší ochranu evropských hranic,“ přiblížil ministr.