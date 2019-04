Babiš navrhl exministryni Válkovou na pozici zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Válková chce ve sněmovně zůstat

Předsedkyně sněmovního petičního výboru Válková řekla, že se náplň funkce kryje s její činností ve sněmovně. „Pan premiér mě požádal, abych mu pomohla, protože si to stáhnul pod sebe, a věcí, které se z toho generují, je hodně. On ví, že to tady v Poslanecké sněmovně dělám, tak si asi myslí, že to nedělám špatně,“ uvedla Válková.

Ve sněmovně chce dál zůstat. „(Zmocněnec) není člen vlády, takže to není v kolizi s výkonem mandátu. Pokud je třeba pomoci vládě, tak ráda pomůžu,“ dodala. V případě jmenování by se Válková chtěla věnovat problematice práv dětí a seniorů, rovnosti žen a mužů, národnostním menšinám a sociálnímu začleňování. Součástí zmocněncovy agendy jsou pak i práva postižených, rovné šance pro všechny či problematika neziskových organizací. Válková by se pak měla stát také místopředsedkyní příslušných vládních rad, jimž předsedá premiér.