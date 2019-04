Klause mladšího v čele výboru dočasně střídá Rais z ANO

Klaus vedl výbor z pozice člena klubu ODS. Předsednické křeslo školského výboru připadá ODS podle dohod o rozdělení funkcí v dolní komoře. Klub má nyní ve výboru dva zástupce, a to Martina Baxu a Karla Krejzu, kterého sněmovna do výboru zvolila za Klause mladšího.

Baxovu kandidaturu podpořilo v tajné volbě pouze šest z 21 členů výboru. Výsledek hlasování ODS velmi popudil, stěžovala si, že přestala platit dohoda o zastoupení ve výborech. Někteří poslanci se v debatě stavěli kriticky k tomu, že Baxa je i plzeňským primátorem a krajským zastupitelem. „Je to jakési hromadění funkcí, a to je problém,“ kritizoval tehdy Karel Rais (ANO).

Baxa tvrdil, že by funkci předsedy školského výboru zvládl, jinak by do ní nekandidoval. Uvedl, že pokud by byl zvolen a posléze potvrzen sněmovnou, ukončil by členství ve výboru pro veřejnou správu a v několika podvýborech, které se týkají veřejné správy. Odstoupil by také z čela podvýboru pro kulturu.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jak zní jeho celý název, se zabývá kontrolou vlády v těchto oblastech a projednává návrhy zákonů, které se jich týkají, včetně příslušných kapitol státního rozpočtu. Do působnosti výboru patří také například Technologická agentura, Grantová agentura, Akademie věd, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie a Státní fond kultury.