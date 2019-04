Z výchovných ústavů utíká většina dětí, bezpečnost se zhoršila, říká psychopatolog

Je to zařízení, které by mělo být v určitém odpovídajícím režimu. A samozřejmě následné institucionální zařízení by mělo odpovídat rozsahu toho, co diagnostický ústav u daného jedince zjistí, tedy míru rizik a tomu odpovídající míru zabezpečení, ochrany a podobně.

Zároveň musím dopovědět jednu důležitou věc. Co se týká útěkovosti, tak to je fenomén, který v zásadě máme zmapovaný pouhopouhým jedním konkrétním číslem, se kterým přišla Česká školní inspekce v květnu roku 2017, kdy prováděla komplexní činnosti téměř ve všech výchovných ústavech, dětských domovech se školou a diagnostických ústavech, a zjistila, že z těch zhruba čtyř tisíc dětí, které jsou v těchto třech typech institucí, je zhruba 66 procent z nich během jednoho roku na útěku delším než 24 hodin.

Takže pro vaši představu, větší část těch dětí, které jsou v ústavní péči, prostě „vezme v průběhu roku lajnu“ a dlouho jsou nezvěstné, dlouho se hledají, některé z nich se samozřejmě navrátí samy, některé z nich jsou zachyceny policií a podobně.

Před pěti roky, po útoku v Králíkách, kde dva chovanci bodli vychovateli šroubovák do krku a zkopali kolegyni, která mu šla na pomoc, jste navrhoval přísnější tresty pro chovance a změnu celé ústavní péče. Tehdejší ministr školství Marcel Chládek sliboval změny, například že by personál těchto ústavů mohl mít status veřejného činitele. Co se z vašeho pohledu za tu dobu změnilo a zlepšilo?

Pokud bych měl začít koncem vaší otázky, tedy tím, co se zlepšilo, tak se principiálně nezlepšilo naprosto vůbec nic. Přesto se změnilo mnohé, ale spíše k horšímu, protože zejména silou různých organizací, neziskových organizací, ombudsmanky a řady dalších institucí, které mají určitou možnost a právo vstupovat do těchto institucí, došlo k velmi výraznému omezení resocializační práce. V podstatě to je ukončení nebo omezení řady procesů, které v resocializaci mají své nezbytné místo.

To znamená, že dnes se mnohem obtížněji analyzují spory a konflikty v ústavních zařízeních. Řada jedinců není ochráněna vlivem v podstatě zrušení mříží a podobně, což může na jednu stranu vypadat hrozně, jako vězení pro mladistvé, ale musíme si uvědomit, že v těchto typech zařízení nejsou jenom děti s ústavní péčí, ale také s ochrannou péčí, ochrannou výchovou, to znamená jedinci, kteří skutečně se už dostali do střetu se zákonem, mnohdy opakovaně.

Přiznejme si, že v celé té ústavní péči, v tom sektoru, o kterém se bavíme, je zhruba 70 procent jedinců, kteří vykazují určitou míru agrese, 60 procent z nich má zkušenosti s drogami, 50 procent s majetkovou trestnou činností a skoro 10 procent, tedy každý desátý jedinec, vykazuje sexuálně rizikové chování.

Pakliže s nimi chceme pracovat, musíme mít také odpovídající podmínky, které budou chránit nejen ty jedince, ale samotné vychovatele, etopedy, psychology a podobně.

Ústav v Králíkách byl nedlouho po incidentu zrušen, protože se v něm podle ombudsmanky špatně zacházelo s dětmi. Stejný osud potkal ústav v Chrastavě, kde jsem před lety sama natáčela po tragickém incidentu, kdy chovanec utloukl vychovatelku. Vy jste útočníky z ústavu v Králíkách vyšetřoval a přirovnal jste to ke vstupu do klece s tygrem – buď se pomazlí, je-li zvyklý na lidi, nebo vám ukousne nohu. Jakou je při takovém jednání třeba nastolit atmosféru?

Ten příměr využívá metafory, kterou nelze generalizovat na jedince tohohle typu. Vychází spíše z dané konkrétní situace, kdy ti dva chlapci, kteří utekli z toho zařízení, byli při útoku na toho vychovatele, který mimochodem byl jedním z nejoblíbenějších v tom zařízení, vyrušeni vychovatelkou, jinak by ten útok pravděpodobně byl mnohem razantnější.

Utekli ven a i přes velké přípravy samotného činu příliš nenaplánovali ten útěk jako takový, takže jim poměrně rychle byla zima, policie je zadržela velmi rychle a mně v průběhu noci volali s jednou zásadní objednávkou – přijet a ty chlapce uklidnit, principiálně vzato.

Nikdo si ale příliš nevzpomněl a nedbal na to, jak se asi v tu chvíli mají ti vychovatelé, kteří byli napadeni, kdy se vrátí do práce, jak jim zabezpečit třeba nějakou terapeutickou podporu, intervenci a podobně. To zaměření na agresory je velmi časté.

A když jste zmínila Chrastavu, ono v podstatě v jakémkoliv ústavu může dojít k velmi obdobným obtížím a ve chvíli, kdy se dostanou tak daleko, že už o nich hovoříte v televizi, tak je ten ústav, aby ten problém vymizel, velmi blízko uzavření. To je prostě nejsnadnější, nejrychlejší chirurgický řez pochopitelně, ale ten nejméně vhodný a manažersky nesprávný.

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) a ministerstva školství a zdravotnictví chtějí, aby se školáci na druhém stupni učili o postoji k vlastnímu tělu, o mezilidských vztazích a duševním zdraví. To vše s cílem snížit počty sebevražd mezi mladistvými. Za posledních pět let si na život sáhlo přes 150 dětí a ta čísla se nedaří snižovat. Je podle vás taková terapie potřeba a jak by podle vás měla vypadat? Protože to už úřady neříkají a nechávají to na školách.