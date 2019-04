Tajemství druhého muže ANO Jaroslava Faltýnka. Luxusní byty, na něž upozornila policejní razie

Faltýnek ale jakoukoliv souvislost nebo střet zájmů odmítá. „Absolutně ne, absolutně vylučuji jakýkoliv střet zájmů, protože pana Salajku znám poměrně dlouho, nabídl mi možnost bydlet u něho v bytě, a tu jsem využil. To je všechno,“ prohlásil.

Není zároveň docela jasné, kde vzal Jiří Salajka 32 milionů korun na nákup dvou pražských bytů. Oba získal bez hypotéky. Pro svou rodinu však koupil dům v Olomouci na hypotéku, kterou dodnes splácí. Odkud firma Selada Trade na nákup pražských bytů má peníze, se nedá ověřit. Ač by podle zákona měla, nezveřejňuje totiž své účetní závěrky.

Jiřího Salajku osobně se Reportérů ČT zastihnout nepodařilo. Na dotazy odpověděl krátkým e-mailem. „Byty jsem koupil jako investici za peníze, které jsem získal prodejem své firmy. Pronajímám je za tržní nájem,“ napsal. Jenže tato odpověď nadále nechává mnoho otázek bez odpovědi. V roce 2016 prodal sice své firmy Invesa a Outcomm. Jestli si ale jejich prodejem mohl vydělat desítky milionů potřebné k nákupu bytů v Praze, není jisté.

Firmy totiž podle posledních dostupných údajů z roku 2013 nebyly v příliš dobré kondici. „Ty společnosti mají v obchodním rejstříku veřejně dostupné poslední závěrky za rok 2013, to znamená, že jsou to relativně staré údaje vzhledem k tomu, že jejich prodeje podle dostupných informací proběhly v roce 2016, tak se těžko můžeme dohadovat, co se mezi roky 2013 a 2016 stalo,“ upozornil děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE Ladislav Mejzlík.

„Velmi přibližná hodnota firmy, od které se může odvíjet prodejní cena, je daná vlastním kapitálem firmy. U společnosti Outcomm je vlastní kapitál záporný, společnost je předlužená, je to zhruba deset milionů minus. U společnosti Invesa je to naopak plus devět milionů. Pokud bychom ty dvě hodnoty sečetli, tak je to v zásadně minus jeden milion korun,“ interpretuje Ladislav Mejzlík hodnotu firem.

Jaroslava Faltýnka původ peněz na nákup bytů nezajímá. „To je asi otázka na pana Salajku, jako na investora, nikoliv na mě,“ uvedl pro Reportéry ČT. „Nakoupil prostě nemovitosti a musíte se ptát jeho, nikoliv mě. Já jsem tam v nájmu a platím panu Salajkovi nájem,“ hájí se Faltýnek.

Ředitel Transparency International ale situace chápe jinak. „Pro mne to, že tam platí tržní nájem, nehraje roli. Ukazuje to provázanost na ty podnikatele a to, myslím si, je střet zájmů, který je důvodem pro to, aby Faltýnek v politice skončil,“ domnívá se David Ondračka.

Akcie pro Kellnera

Na závěr je třeba doplnit, kde akcie zakoupené v roce 2016 miliardářem Hubáčkem skončily. Koupil je podnikatel a nejbohatší Čech Petr Kellner, a to za nezveřejněnou sumu. O tom, že částka nebyla zrovna nízká, svědčí slova ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) pro Hospodářské noviny.

„Dobře víte, že kdyby někdo dnes ve státní správě schválil nákup podílu v Telematice za cenu, za kterou ho koupila PPF, tak ho novináři rituálně popraví a policie ho bude vyšetřovat za škodu velkého rozsahu,“ uvedl ministr dopravy.