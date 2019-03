Evropská unie potřebuje společného ministra financí i obrany, navrhuje prezident Zeman

Pane prezidente, blíží se patnáctileté výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Jak se na těch patnáct let díváte?

Řeknu vám jedno číslo. To číslo je 750 miliard korun. A to je čistý zisk našeho vstupu do Evropské unie. Vím, že mě teď někteří krasoduchové budou kritizovat, že podceňuji věci jako je svoboda cestování – nepodceňuji. Ale 750 miliard korun může znamenat celou řadu investičních projektů, které zlepšily život v naší republice.

Když jste před pěti lety při desetiletém výročí hodnotil rozsáhlé dotace, které do České republiky přišly, říkal jste, že jsme je nedokázali vždy plně využít. Zlepšilo se už čerpání dotací?

Obávám se, že ne příliš. Naštěstí je tady jev, kterému se říká kofinacování, to znamená, že k evropské dotaci musíte přidat určité procento z národních zdrojů. To zabraňuje plýtvání a vyhazování peněz za úplně nesmyslné projekty. Jako takový nesmyslný projekt se často uváděly rozhledny v údolích a myslím si, že bychom našli i případy daleko horší. Bohužel, a to už není vina Evropské unie, ne vždy dokážeme tyto prostředky efektivně využít.

Před pěti lety jste mluvil taky o tom, že proces integrace jde pomalu a že za deset let byste vedle evropského ministra zahraničí chtěl mít i evropského ministra financí a obrany. Trváte na těchto slovech?

Samozřejmě že ano. Byl tady Islámský stát a nebezpečí islámského terorismu je stále aktuální, takže evropského ministra obrany nepochybně potřebujeme. A pokud jde o evropského ministra financí… víte, kolik je jenom v Holandsku českých firem? 1320. A víte proč? Protože Holandsko je daňovým rájem. My si pod daňovým rájem vždycky představujeme Karibik, ale to není úplná pravda. Holandsko a Lucembursko mají velmi nízké daňové sazby, proto tam chodí i naše firmy. Já bych byl pro to, aby se soutěžilo produktivitou práce, a nikoliv nízkými daněmi – a na to potřebujete evropského ministra financí.

A je toto směr, kterým má jít Evropská unie po brexitu?

V některých oblastech ano, v jiných oblastech ne. S hrůzou bych přijal, kdyby někdo navrhoval evropského ministra kultury. Kultura je svébytný fenomén, zakotvený v národních kulturách. Nechť se kultury vzájemně obohacují, ale nechť nad sebou nemají žádného superministra.

Pokud jde o ministra financí, státy se přece nechtějí zbavovat svých možností rozhodovat o daních, o financích, o příjmech do rozpočtu.

Víte, myslím si, že většina členských zemí Evropské unie by velmi uvítala, kdyby jejich firmy neodcházely do daňových rájů na území Evropské unie. Uvedl jsem dvě země, Holandsko a Lucembursko, a nejsem si jist, jestli tam nezapočítat ještě Lichtenštejnsko – nu a to by byl úkol pro evropského ministra financí.

Nedá se tomu zabránit jinak? Třeba lepší prací Evropské komise?

Evropská komise už boj proti daňovým rájům slibuje řadu let a bohužel vůbec nic nedokázala.

Komise by se měla vrátit k úřednické roli, soudí prezident

Prohlásil jste, že od nových europoslanců očekáváte, že budou eurokritičtí a že nebudou eurohujery. Jak to jde dohromady s představou silnější integrace a postů ministra financí a obrany?

Ano, ale řada postů se má zrušit. Mimochodem, i Evropská komise je přebujelá. A pokud jde o eurohujerství, podívejte se, vždyť brexit, upřímně řečeno, byl způsoben chybami Evropské unie. Byl způsoben právě eurohujerstvím, kdy jsme nebyli k Evropské unii dostatečně kritičtí. Vyjádřil bych to velmi jednoduše: Potřebujeme menší a efektivnější Evropskou unii. Když Andrej Kiska kdysi říkal, že Evropská unie je skvělý projekt, vždycky jsem dodával, že má špatné projektanty.

Znamená to, že by se Evropská unie měla vydat směrem zeštíhlení Evropské komise?

Jednak k posílení pravomocí Evropského parlamentu, protože to je snad jediný parlament, který nemá zákonodárnou iniciativu. A za druhé, ano, Evropská komise by si neměla hrát na vládu Evropské unie. Touto vládou by měla být Evropská rada složená z prezidentů nebo premiérů. Evropská komise by se měla stát normálním administrativním orgánem, jakýmsi úřednickým servisem, zatímco dnes se na ni díváme – a to je ta chyba – jako na vládu, nota bene na vládu, která chrlí desítky a desítky často zbytečných a detailních technických směrnic.

Evropští poslanci přišli hned s několika návrhy, jak po brexitu Evropskou unii změnit tak, aby získala zpět důvěru svých obyvatel. Je Evropská unie reformy vůbec schopná?

Počkejme, jak dopadnou evropské volby. Na nich hodně záleží, jestli se Evropská unie bude nebo nebude reformovat.