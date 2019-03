České jeskyně otevírají sezonu. Lákají na nové lodě, válečnou továrnu nebo videoprojekce

Dospělí si za vstupenku oproti loňsku připlatí. „Vstupné se letos lehce zvýšilo o pár korun, týká se to dospělých, studentů a seniorů. Děti od tří do patnácti let a osoby ZTP starší patnácti let platí pořád stejně,“ upřesňuje Jaroslav Hromas.

„Plné vstupné, tedy pro dospělé osoby, a vstupné pro seniory a studenty do 26 let bylo navýšeno o 20 Kč za vstupenku. Výjimku tvoří plné vstupné do Punkevních jeskyní, které se zvýšilo o 30 Kč. Naopak v Bozkovských jeskyních bylo plné vstupné navýšeno pouze o 10 Kč,“ dodává Daniela Bílková, vedoucí sekretariátu ředitele Správy jeskyní České republiky.

Punkevní jeskyně s nezbytnou rezervací

Před návštěvou doporučují jeskyňáři rezervaci. „Rezervace je téměř nezbytná pro Punkevní jeskyně, v ostatních případech to není podmínka, ale spíše výhoda,“ shrnuje Jaroslav Hromas. Internetové nebo telefonické rezervace jsou podle něj nutné hlavně pro větší skupiny.

O výlety do podzemí je v Česku tradičně velký zájem. „V roce 2018 navštívilo zpřístupněné jeskyně v ČR celkem 784 306 osob, to je o 4111 osob více než v roce 2017,“ říká Daniela Bílková. Největší zájem mají návštěvníci dlouhodobě o Punkevní jeskyně. Druhé nejnavštěvovanější jsou Koněpruské jeskyně. Třetí místo patří Bozkovským dolomitovým jeskyním u Semil.