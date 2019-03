Vláda se neshodla na zvýšení důchodů. Naopak schválila výhodnější podmínky pro pracující dlužníky

Vláda naopak podpořila zvýšení tzv. nezabavitelné částky, která zůstává pracujícím dlužníkům, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. „Zatímco podle současné úpravy se jim vyplatí pracovat maximálně do 16 tisíc korun čistého měsíčně a všechno, co vydělají nad tuto částku, jde v podstatě na úkor exekuce, a to je demotivuje od hledání si legálních příjmů, tak nově by tato částka měla tvořit 25 715 korun čistého měsíčně,“ sdělil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

„Na koalici jsme dospěli k názoru ohledně částky, ale dnes (v pondělí, pozn. red.) jsme to neprojednávali, protože je potřeba, aby se ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí domluvily na struktuře a na zvýšení základní výměry, jestli to bude 450 nebo 250 korun a jestli to bude ohledně zásluhovosti, nebo ne,“ uvedl premiér Babiš po jednání vlády a dodal, že by se změny v důchodech mohly schválit už na příštím jednání kabinetu.

ČSSD představí tři návrhy na růst rodičovské

Ministerstvo si od toho podle Kněžínka slibuje, že lidé s dluhy budou více pracovat nebo že si najdou i kvalifikovanější pozice. Tím pádem by měli i více splácet. „Je to celkově výchovné a motivační právě z toho pohledu, že se zapojí do standardního ekonomického procesu. Naopak jsme nepřistoupili ke zvýšení minimálních částek pro nepracující dlužníky, a to právě z toho důvodu, že by to šlo proti trendu, proti tomu hlavní motivu, a tím je dostat lidi do práce,“ dodal ministr Kněžínek.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) přinese příští týden na jednání vlády návrhy na zvýšení rodičovského příspěvku. Pracuje se třemi verzemi, jak by se mohl příspěvek zvýšit, řekla novinářům před pondělním jednáním kabinetu, jednotlivé varianty ale detailně nerozebírala. Vládní ANO a ČSSD se minulý týden dohodly, že se rodičovská od ledna zvýší z 220 tisíc korun na 300 tisíc pro děti narozené v novém roce. Návrh se ale setkal s kritikou a Maláčová i premiér Babiš nyní mluví o hledání možností, aby se zvýšení příspěvku dotklo více rodin.

„My pracujeme se třemi různými verzemi. Stále to ještě propočítáváme, abychom našli možnost, která bude průchozí pro koaličního partnera a abychom pomohli co nejvíce rodinám,“ řekla Maláčová. Zmínila, že jednou z variant by bylo zvýšení příspěvku pro všechny rodiny, které budou rodičovskou pobírat k 1. lednu, upozornila ale na to, že by to mohlo některé rodiny motivovat k prodloužení doby, po kterou budou příspěvek brát.