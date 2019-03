Porod pár minut po půlnoci, rozdíl 80 tisíc. Lidé podepisují petici proti návrhu rodičovské

Podle ministerstva práce a sociálních věcí na vyšší příspěvek pro všechny děti do čtyř let věku nejsou peníze. Stálo by to 11 miliard, přičemž osm z nich zatím chybí. „Vyšlu zákon co nejrychleji na vládu, na tu příští, nebo přespříští, a pak chceme během získaného času hledat úspory,“ přiblížila šéfka resortu Jana Maláčová (ČSSD).

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se situaci podivuje. „V pondělí na koaliční radě přišli zástupci sociální demokracie, jak ministryně Maláčová, tak předseda Hamáček s návrhem, ať se to týká dětí narozených po prvním lednu 2020, a včera jsem se dočetla, že se bude ještě jednat. Takže tomu nerozumím,“ uvedla.

Pokud by návrh prošel v aktuální nejúspornější variantě, vyšší příspěvek by dostali pouze lidé, kteří v tuto chvíli vlastně ještě ani netuší, že se stanou rodiči. Porodníci zatím kroky vlády nechtějí komentovat. Určité napětí mezi samotnými rodičkami a případný tlak na oddalování třeba plánovaných císařských řezů však v tuto chvíli vyloučit nelze.