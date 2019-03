Hajk i Mikeš, Lily Hope i Zlatuše. Žádná řeč není jménům Čechů cizí

Podle zákona je možné dítěti vybrat jakékoliv jméno, které v nějakém jazyce existuje: žádná řeč není příliš cizí. Musí však jít o základní, oficiální podobu, vysvětlil Pavel Štěpán z Ústavu pro jazyk český. „Neměla by to být podoba zdrobnělá nebo domácká, zkomolená, jazykově nebo pravopisně upravená,“ řekl.

Štěpán vyčíslil, že před deseti lety, když s agendou začínal, vydával Ústav pro jazyk český asi 50 posudků ročně. Dnes je to už trojnásobek. Dotazů a konzultací je pak ještě mnohem více.

Štěpán proto poradil rodičům, kteří nezvyklé jméno zvažují, aby se předem obrátili na matriku, kde by se dítě mělo narodit, s otázkou, zda jméno zapíše bez problémů, nebo bude znalecký posudek vyžadovat. „Pak by bylo vhodné to řešit ještě před narozením dítěte, aby na to bylo dost času,“ doporučil.