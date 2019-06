Synagogy v ohni, ztráta majetku a deportace. S protektorátem už Židé na českém území nebyli před nacisty v bezpečí

Oheň také pohltil synagogy ve Vsetíně nebo v Jihlavě, poškození neušla ani židovská modlitebna v Dobříši. V Rodunici a Klatovech zase nesměli Židé používat chodník a museli chodit středem ulice. V Příbrami Židé čelili pogromu.

Podle Rothkirchenové byli antisemité nejaktivnější a nejhorlivější v moravských fašistických skupinách. Při bojovné demonstraci v Brně byli Židé vytahováni z kaváren a napadáni na ulici. Za zmínku zároveň stojí, že když koncem května fašisté zorganizovali protižidovskou demonstraci v Praze, veřejnost ji ignorovala. Čeští fašisté nedosáhli masové podpory a i české bezpečnostní složky většinou proti antisemitským výtržníkům zasahovaly.

Kdo získá židovský majetek?

Ovšem protektorátní vláda, v jejímž čele po okupaci zůstal Beran, kterého v dubnu vystřídal Alois Eliáš, nebyla slepá k tlaku na protižidovská opatření. Už na první schůzi 17. března zakázala židovským lékařům výkon praxe ve veřejných institucích a vzala na vědomí zastavení praxe židovských advokátů ze strany oborové komory. Židé rovněž měli být odstraněni ze všech vedoucích míst v průmyslových podnicích a dalších organizacích a bylo schváleno vydání zvláštních nálepek k označení „árijských“ obchodů.

Vláda také chtěla omezit Židům volné nakládání s majetkem a nasměrovat ho do české správy. Tento záměr ale narazil u říšského protektora, protože okupační úřady naopak neměly zájem na tom, aby židovský majetek skončil v českých rukou. A tak 21. června 1939 říšský protektor vydal vlastní dekret o židovském majetku, v němž byla navíc na území protektorátu pro definici židovství poprvé uplatněna rasová kritéria norimberských zákonů.

Nařízení zakazovalo Židům a židovským podnikům svobodně nakládat s vlastním majetkem, přičemž říšský protektor dosazoval do židovských podniků nucené správce. Ba co víc, židovský majetek a židovský podnik byly tak široce definovány, že to umožňovalo nacistickému Německu zmocnit se i značné části českého nežidovského majetku.

Židům pak výnos také nařizoval nahlásit a odprodat speciálnímu výkupnímu středisku zlaté, platinové a stříbrné předměty, drahokamy a perly a uložit veškeré cenné papíry u příslušné banky.