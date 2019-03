Střelbě ve vinohradské nemocnici se dalo těžko zabránit, říká ministr Vojtěch

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (nestr. za ANO) se události nedalo předejít. Střelec neměl žádnou psychiatrickou diagnózu a na personál nepůsobil nijak nebezpečně. Hospitalizován byl tři týdny. „Já si nedokážu představit, jak bychom tomuto mohli reálně zabránit, pokud bychom nechtěli zavádět osobní prohlídky všech pacientů. Ale to bychom pak museli samozřejmě prohlížet i jejich návštěvy,“ podotkl ministr.

Ani ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) si neumí představit, že by třeba sanitky vozily pacienty do nemocnic přes bezpečnostní rámy a zavazadla jim byla skenována rentgenem.

Podle jeho slov se pokaždé, když se stane taková událost, přemýšlí, jak zpřísnit kontroly.

Debata o restrikcích se rozproudila už po střelbě v Uherském Brodě

Už po tragédii v uherskobrodské restauraci, kde před několika lety zabil třiašedesátiletý muž osm lidí a pak i sebe, se hojně debatovalo o tom, kdo všechno zbraně v Česku vlastní. Politici i odborníci tehdy navrhovali častější lékařské prohlídky pro držitele zbraní nebo zkrácení platnosti zbrojního průkazu.

Tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) mluvil o možnostech zkrátit ji na pět nebo sedm let. Sněmovna se tím zabývala rok poté, platnost průkazů sice nezkrátila, ale policie má víc možností zbraň odebrat.

Zkrácení doby držení zbrojního průkazu se nechystá

Hamáček po události ve vinohradské nemocnici uvedl, že jeho resort neplánuje zkracování doby držení zbrojního pasu. Naopak by od roku 2022 mohl platit na dobu neurčitou. Jeho držitel by o něj přišel v případě, že by nesplňoval podmínky, například by neprošel zdravotní prohlídkou, která by se nově opakovala každých pět let místo současných deseti. „Náš zbrojní zákon je jeden z nejpřísnějších v Evropě. Ale rozhodně bych ho neuvolňoval,“ dodal Hamáček.

Přesto se v otázce držení zbraní změny mohou odehrát, ministerstvo vnitra totiž v lednu představilo balíček návrhů. Ministr Hamáček volá například po propojení zdravotnických registrů. Praktický lékař se třeba vůbec nemusí dozvědět, že jeho pacient chodí ještě ambulantně k psychiatrovi.

Muže, který v noci na sobotu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady střílel po třiadvacáté hodině na dva pacienty, soud poslal do vazby. Obviněn je z vraždy.