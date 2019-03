Dominance ANO ve volebním modelu pokračuje. Zvětšil se ale rozestup mezi Piráty a ODS

V únoru zaznamenala nejvýraznější zlepšení SPD, která dosáhla čtvrtého místa s 9,5 procenta. Podle Pavla Ranochy jde o nestabilní hlasy mladých voličů: „Noví voliči se rekrutují ze dvou skupin, jednak jsou to bývalí voliči ANO, ale také nevoliči. Jsou to téměř bez výjimky lidé s nejnižším vzděláním.“

Mezi důvody, které uvádějí, jsou podle něj dva hlavní proudy: Buď se nechali názorově ovlivnit někým ze svého blízkého okolí, nebo dost dobře neví, koho by volili: „Vyzkoušeli už více stran a teď zrovna se jim nejvíc líbí vystupování představitelů SPD,“ dodává Ranocha.

Za SPD se posunula ČSSD se 6,5 procenta, která vládne v koalici s hnutím ANO. Komunisté by měli šest procent a STAN pět procent. Do dolní komory by se tak dostalo sedm subjektů. Ze současných sněmovních stran zůstaly v posledním modelu pod pětiprocentní hranicí KDU-ČSL a TOP 09.

Deklarovaná ochota jít k volbám do Poslanecké sněmovny aktuálně dosahuje 75 procent. Pokud by se konaly volby v době sběru dat, pak by o deklarované volbě strany nebo hnutí bylo pevně rozhodnuto 43 procent voličů a dalších 32 procent by svůj názor spíše neměnilo. Asi čtvrtina současných voličů pak říká, že by své rozhodnutí s větší či menší jistotou ještě změnila.