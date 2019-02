Senátní výbor vyslal jasný signál. Horní komora se staví proti zdanění náhrad církvím

Pokud Senát novelu vetuje, vrátí se k opětovnému posouzení do Poslanecké sněmovny. V případě, že poslanci senátory přehlasují, což je pravděpodobné, senátoři z různých klubů jsou připraveni obrátit se na Ústavní soud.

Předseda výboru Miroslav Antl (za ČSSD) uvedl, že není přípustné jednostranně měnit uzavřené dohody, a další člen výboru za ČSSD Radek Sušil mluvil o nabourávání právního řádu. Michael Canov (SLK) označil za ostudu Sněmovny, že předlohu KSČM schválila. Senátorka KDU-ČSL Šárka Jelínková podotkla, že už není co danit, když církve částky přiznaly už v daňových přiznáních za rok 2013.

Zdanění náhrad církvím je jednou z podmínek komunistické strany pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Ve Sněmovně pro předlohu hlasovali i poslanci SPD Tomia Okamury.

Stát by zdaněním mohl podle KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí. Církve by musely podle návrhu zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.