Začíná licitace o miliony: Královéhradecký kraj zahájil jednání o nových autobusových smlouvách

„V minulém týdnu jsme si od dopravců vyžádali podklady, na jejichž základě teď vyjednáváme nové smluvní podmínky. Se zástupci firem jednáme jednotlivě,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS). V pondělí kraj jednal s prvními čtyřmi firmami. Cenové parametry vyjednávaných smluv Červíček komentovat nechtěl.

Pokud by se kraj s dopravci nedohodl na nových smlouvách, hrozilo by od 1. dubna zastavení drtivé většiny dotované linkové dopravy v kraji. To však Červíček nepředpokládá. „Očekáváme, že s dopravci povedeme oboustranně velmi intenzivní a věcná jednání, a že autobusy 1. dubna pojedou beze změn pro cestující,“ řekl dříve Červíček.

Kraj zřejmě od dubna zaplatí o desítky milionů navíc

Smlouvy kraji na konci loňského roku vypovědělo osm z jedenácti dopravců, které pro kraj zajišťují 97 procent dopravy. Dopravci vypovězení smluv zdůvodnili vyššími náklady, především na mzdy řidičů. Kraji vypověděly smlouvy firmy Arriva Východní Čechy, Audis Bus, BusLine KHK, CDS Náchod, ČSAD Ústí nad Orlicí, Krkonošská autobusová doprava Vrchlabí, P-transport a Trutnovská autobusová doprava.

Královéhradecký kraj ročně u autobusových dopravců objednává 18,5 milionu kilometrů za více než 366 milionů korun. Česká televize už dříve upozorňovala, že by mohl kraj od dubna za autobusovou dopravu ročně platit desítky milionů korun navíc.

Dočasné smlouvy platné od 1. dubna 2019 hodlá kraj uzavřít z titulu mimořádné situace bez otevřené soutěže v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Smlouvy by měly platit přibližně do září 2020, kdy by je měly nahradit smlouvy vzešlé z nynějšího osmimiliardového tendru na zajištění dotované autobusové dopravy od roku 2020 na deset let.