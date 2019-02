Kampaň „Suchej únor“ poprvé umožnila registraci, oficiálně se připojilo třináct set lidí

Užívání alkoholu podle adiktologa provází i společenská podpora a sounáležitost. To potvrzuje i další účastnice kampaně Lída Tůmová. „Alkohol nepiju každý den, ale když už s kamarády někam jdeme, asi dvakrát do měsíce, tak přibližně vypijeme asi litr vína. Suchej únor držím spíše v rámci diety, protože tu mi alkohol kazí.“

Přednosta kliniky adiktologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice Michal Miovský dodává, že touto akcí si mohou lidé otestovat, zda vydrží měsíc bez pití. „Je zde snaha upozornit na to, jak často je pro nás automatické užití alkoholu, zvlášť při společenských příležitostech. Je to možná i takové zamyšlení nad tím, jak je to složité i pro někoho, kdo alkohol vůbec nepije.“

Kampaň „Suchej únor“ běží letos po sedmé. Každoročně ji zajišťuje Národní ústav duševního zdraví a Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.