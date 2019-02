Školství nesmí být pod vlivem tajné služby, zdůraznili poslanci. Klause zlobí, že se BIS zabývala výukou

Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě za rok 2017 napsala, že „moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury“. Podle předsedy sněmovního školského výboru Václava Klause vzbudila tato poznámka „silné emoce, vzbudila mediální zájem, řada poslanců na to upozorňovala“.

Klaus: BIS nemá do osnov co kecat

Podle Václava Klause je však zásadní, že se kontrarozvědka výukou v českých školách vůbec zabývá. „Pro mě je to stejná informace se stejnou informační hodnotou, jako by někdo řekl, že je výuka matematiky pronigerijská a za druhé si myslím, že tajné služby nemají – s prominutím – co kecat do osnov a učebního procesu,“ řekl. Za přijatelné vyjádření BIS ke školství by považoval pouze situaci, kdy by zjistila, „že ústřední školní inspektor je agent čínské tajné služby“.

Člen sněmovního školského výboru a předseda STAN Petr Gazdík se však ke zprávě BIS staví více zdrženlivě. Ani jemu se ale poznámka o „sovětské verzi moderních dějin“ nelíbí. „Je to nešťastně formulované,“ poznamenal.

Za nešťastnou ovšem formulaci prohlásil i ředitel BIS Michal Koudelka. S ním se kvůli obsahu výroční zprávy sešel ministr Plaga, což také neprošlo bez povšimnutí. Plaga však odmítl, že by to byl důkaz vlivu tajné služby na školství. „Je povinností člena vlády, pokud je něco ve zprávě BIS, se na to informovat. Beru to jako povinnost člena vlády a tu jsem splnil,“ zdůraznil. Naznačil přitom, že ke Koudelkovi nebyl zcela vlídný. „Nebudu se pouštět do laciných věcí, jako že jsem řediteli BIS něco vytkl. Ale řeknu, že za sebe považuji tu poznámku za velmi nešťastnou,“ dodal Robert Plaga.