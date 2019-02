Kalousek nesouhlasí s tím, aby jeho žalobu na Babiše řešil sněmovní výbor. Odvolal se proti rozhodnutí soudu

Kalouskův advokát současně navrhuje, aby bylo zrušeno rozhodnutí okresního soudu a věc se musela znovu projednat. To, že spor politiků předal soud sněmovně, přitom považuje za nevhodné.

„V jednacím řádu sněmovny není zmínka, že by mandátový a imunitní výbor měl povinnost to projednávat,“ podotkl Balík. Mohlo by tak v krajním případě podle něj nastat, že sněmovní výbor i obvodní soud budou dávat od případu ruce pryč kvůli nedostatečné kompetenci.

Žalobu na premiéra Andreje Babiše podal předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek loni v říjnu. Týkala se premiérova vystoupení během červencového jednání sněmovny. Babiš tehdy prohlásil, že Kalousek „zabil lidi přes padáky“ a „rozkrádal ministerstvo obrany“.

Babiš už dříve několikrát uvedl, že Kalouskovi, kterého považuje za symbol korupce, se omlouvat nebude.

„Pan Kalousek mne uráží permanentně, stačí se podívat na jeho Twitter, jak sprostě mne uráží. Urážel i moji rodinu a jsou momenty, kdy si to zkrátka nenechám líbit,“ uvedl premiér loni v červenci.