Spor Kalouska s Babišem by měl řešit mandátový a imunitní výbor, rozhodl soud

„V usnesení stojí, že se řízení zastavuje. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny. Soud tak dospěl k závěru, že není dána jeho pravomoc a zároveň je to věc pro mandátový a imunitní výbor,“ informoval ČT Kalouskův advokát Stanislav Balík.

Babiš během červencového jednání sněmovny prohlásil, že Kalousek „zabil lidi přes padáky“ a „rozkrádal ministerstvo obrany“. Kalouskův obhájce Stanislav Balík ČT potvrdil, že podají odvolání. S tím, že by se případem měl zabývat výbor sněmovny, nesouhlasí. Věc podle nich patří k soudu.

„Usnesení je prvoinstanční, čili je proti němu možné podat odvolání. To odvolání bude podáno, protože věc je občanskoprávní a týká se ochrany osobnosti. Nemůže tak být postoupena výboru, který vede disciplinární řízení s poslanci,“ uzavřel Balík.

„K nám to nedorazilo. Pokud vím, tak ta kauza byla občanskoprávní a to výbor neřeší,“ řekl ČT předseda mandátového a imunitníhho výboru Stanislav Grospič (KSČM). Dodal, že soud ani nemůže nařizovat sněmovnímu výboru, co má řešit, může dát jen doporučení.