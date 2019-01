Kalousek poslal Babišovi písemnou žádost o omluvu. Premiér to už dříve odmítl

Žádost o omluvu poslal advokát premiérovi na tři adresy - do místa jeho bydliště, na Úřad vlády i do Poslanecké sněmovny.

„Budu chtít omluvu vzhledem k tomu, že mám v ruce důkazy, že výroky jsou nepravdivé, ať už se to týká padáků nebo nařčení z opilosti. Pevně doufám, že to pan premiér nahlédne a omluví se, aniž bychom to museli řešit právními kroky,“ uvedl už dříve Kalousek. Doufá, že spor neskončí u soudu v občanskoprávním řízení.

„Běžné, byť nepravdivé urážky, bych asi dokázal přejít, nejsem cukrová panenka. Ale pokud mě předseda vlády nepravdivě obvinil z kriminálních činů, tedy že jsem rozkrádal ministerstvo obrany a že kvůli mně umírali lidé na padácích, tak to jsou výroky, které nemohu přejít a za které jsem připraven přimět ho k omluvě všemi prostředky, které český právní řád připouští,“ prohlásil rovněž šéf poslanců TOP 09.