Vyvlastnění u D3 platí. ŘSD smí dostavět kus dálničního tahu na Budějovice

„Dostavění je otázka jednání a kapacit zhotovitele. Jdeme stavět, (majitel pozemku) nás může zažalovat, nemělo by to být v odkladném účinku. Budeme jednat se zhotovitelem, zda má kapacity, aby nám předložil harmonogram, abychom zprovoznění měli březen 2020,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Úsek D3 Ševětín-Borek dlouhý 10,6 kilometru za 933,2 milionu korun bez DPH má být hotový v březnu 2020, tři roky od začátku stavby. Pracuje na něm firma Eurovia. Stát v lokalitě vyvlastnil desítku pozemků a spornou parcelu mohl získat už v roce 2017. ŘSD ale pochybilo, když za ni nezaplatilo včas. Majiteli nabízelo několik set tisíc korun.

Cíl? Rakouská hranice

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet v červnu 2019. Na posledním úseku D3 k hranicím s Rakouskem ŘSD připravuje dokumentaci EIA a vykupuje pozemky.

Jihočeská část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem hotová do roku 2024. Ve stejném roce by se měl začít stavět tentýž tah ve středních Čechách; jeho ambicí je spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi padesát kilometrů.