Produktů s palmovým olejem nakupují Češi méně. Více se ho ale spotřebuje do bionafty

„Může za to dotování biopaliv, do kterých se olej přidává,“ vysvětluje Číp. Biopaliva z palmového oleje by v Evropské unii měla skončit v roce 2021. Legislativu odhlasovali europoslanci loni v lednu.

„Evropská komise teď dokončuje direktivu, která by upravila stávající směrnici o ukončení podpory biopaliv, u kterých je velké riziko nepřímé změny využití půdy,“ říká Číp. Týká se to všech paliv obsahujících plodiny, které negativně ovlivňují životní prostředí. U palmového oleje to je především výrazné kácení pralesů. Pokud by byl zařazen do zmíněné kategorie, došlo by do roku 2030 podle Čípa ke snížení průmyslové spotřeby palmového oleje na nulu.

Konzumace palmového oleje vede ke zvýšení hladiny cholesterolu

Koalice proti palmovému oleji před rokem spustila aplikaci Palm Oil Scanner, kterou používají i lidé například v USA, Austrálii nebo Novém Zélandu. Aplikace funguje jako scanner, po načtení čárového kódu ukáže, jestli produkt obsahuje palmový olej. Pokud ano, uživatelé mohou výrobci poslat stížnost a vybrat si alternativní produkt. Aplikaci si celosvětově stáhlo už 15 tisíc lidí a je v ní nahráno přes 24 tisíc produktů.

Kvůli těžbě palmového oleje mizí ročně hektary zeleně především v Indonésii, která patří k jeho největším producentům. Povědomí o něm se zvýšilo díky celosvětovým kampaním, které šířily například fotografie zničených pralesů. Firmy palmový olej využívají hlavně kvůli jeho ceně, která je o několik procent nižší než u jiných tuků. Negativní vliv ale nemá jen na přírodu. Podle lékařů palmový olej obsahuje velké množství nasycených mastných kyselin a vede například k vysoké hladině cholesterolu.