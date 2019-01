V pátek odpoledne se přižene silný vítr, potrápí hlavně východ ČR

„Hluboká tlaková níže bude postupovat z Atlantiku nad Francii. Na přední straně této níže zesílí nad naším územím jihovýchodní až jižní proudění,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Západní Evropu trápí už několik dní husté sněžení a silný vítr, které se ve čtvrtek přesunuly z Francie nad Německo.

V pátek má vítr dorazit také do Česka: upozornění ČHMÚ platí od pátečních 16:00 do sobotních 14:00 pro východní okresy Středočeského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje a pro celou Vysočinu a Pardubický, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

V nárazech dosáhne vítr rychlosti až 90 kilometrů v hodině, v Beskydech a Jeseníkách bude ještě silnější, v poryvech bude mít kolem 110 kilometrů v hodině, což odpovídá síle vichřice.

Lidé by se podle ČHMÚ na příchod silného větru měli připravit: zajistit okna a dveře a upevnit venku volně uložené předměty. Při řízení by měli být opatrní, protože poryvy větru můžou auto udělat neovladatelným. Na horách by lidé měli omezit túry a neměli by se vydávat na hřebeny.