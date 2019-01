Senátorka Baudyšová se ze zdravotních důvodů vzdala mandátu

„Vážím si Zuzany Baudyšové a oceňuji práci, kterou odvedla v rámci nadace Naše dítě i v rámci svého senátního působení,“ uvedla předsedkyně senátorského klubu ANO Zdeňka Hamousová.

Odchod Baudyšové označila za reálné vyhodnocení situace. „Ona i její rodina vyhodnotily, že potřebuje co nejnižší pracovní zatížení, a naopak co nejvíce klidu, takže rozumíme rozhodnutí vzdát se v tuto chvíli mandátu,“ dodala. Baudyšová v Senátu působila ve školském výboru a v komisi pro sdělovací prostředky.

Nové senátní volby v Praze 9 se budou muset uskutečnit podle zákona do tří měsíců. Prezident Miloš Zeman je tak bude muset vyhlásit nejpozději na 26. a 27. dubna.

Ve volbách porazila kandidáta, který obhajoval mandát

Do horní komory byla Baudyšová zvolena na podzim 2014 jako nestraník na kandidátce hnutí ANO ve volebním obvodu na Praze 9. Do druhého kola volby postoupila s kandidátem ODS Tomášem Kladívkem, který mandát obhajoval. Porazila ho se ziskem 62,5 procenta hlasů. Standardně by jí mandát skončil na podzim příštího roku.

Baudyšová je známá hlavně díky nadaci Naše dítě, kterou založila v roce 1993 a která se za dobu své existence stala respektovanou organizací v oblasti ochrany práv dítěte. V roce 1994 iniciovala zřízení nyní již samostatné krizové telefonní Linky bezpečí, jež denně vyřídí stovky hovorů dětí v nouzi, i vytvoření Krizového centra pro týrané děti.