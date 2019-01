Evropa musí čekat, na tahu je Británie, shodují se premiér Babiš a ministr Petříček

Česko a unie musí podle Babiše i po hlasování vyčkávat. „Je to teď o Velké Británii. Jestli paní premiérka ustojí hlasování o důvěře, to se předpokládá, že ano, i když včera (v úterý) zaznamenala nejhorší prohru vlastně v historii britského parlamentu, kdy asi 115 jejích poslanců hlasovalo proti. Očekává se, že tito poslanci ji podpoří,“ řekl předseda vlády.

„Doufám, že britští politici budou odpovědní a nakonec to dopadne dobře, že bude nějaká jasná dohoda. Divoký brexit by znamenal chaos,“ řekl Babiš a připomněl, že český kabinet poslal před týdnem do parlamentu zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že by Británie vystoupila z EU bez dohody.