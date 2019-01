Česko je připraveno na jakoukoliv variantu brexitu, ujišťuje ministr zahraničí Petříček

Ministerstvo však podle Petříčka zároveň „intenzivně pracuje na tom, aby Česko bylo 29. března přichystané na možný odchod bez dohody“. „Česká republika bude muset přijmout jistá legislativní opatření, aby se připravila na odchod Velké Británie bez dohody tak, aby čeští občané, ale i britští občané u nás měli zaručené postavení, které mají doposud. Většina těch opatření je recipročních,“ uvedl Petříček. Podle předsedy senátního výboru Václava Hampla (za KDU-ČSL) se zdá, že Británie nakonec na dohodu o brexitu nepřistoupí, přestože si ji vyjednala. Chystaný český zákon k brexitu tak podle něj upravuje nouzově řadu věcí, které by normálně měla řešit tato dohoda. „Blížíme se k velikému karambolu,“ řekl Hampl k úternímu hlasování britského parlamentu.

Pro Česko bude podle ministra zahraničí důležité, aby budoucí vztahy s Británií byly dál dobré. „V oblastech jako bezpečnost, inovace, vzdělání, obchod bychom se měli snažit hledat taková řešení, aby pro obě strany byla výhodná. Rozhodně si nemyslím, že bychom měli Británii za cokoli trestat,“ řekl Petříček. Senátní výbor v úterý s ministrem projednával informaci vlády o změnách právních předpisů v souvislosti s vystoupením Británie z EU. Babišův kabinet poslal před týdnem do sněmovny zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody. Podle premiéra Andreje Babiše bude kabinet usilovat o zrychlené schválení návrhu ve Sněmovně. „Pan vicepremiér (Jan) Hamáček (ČSSD) se má v době mé nepřítomnosti setkat se všemi předsedy stran a hnutí, abychom v případě, že by to nedopadlo, přijali ten zákon. Abychom byli připraveni a hlavně ochránili zájmy našich lidí ve Velké Británii,“ řekl Babiš, který je na pracovní cestě v jihovýchodní Asii.

Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno v Česku stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Už se ale například nebudou moci účastnit komunálních voleb v Česku. Zákon podle zástupců ministerstva vnitra i Hampla nemůže prodloužit bezvízový styk s mezi Českem a Británií, protože to bude nutné vyřešit na úrovni EU. „Ten je prostě buď s celou Evropskou unií, anebo žádný,“ uvedl k tomu Hampl. Vláda chce, aby Poslanecká sněmovna návrh schválila už v prvním čtení. Senát by se podle Hampla sešel ke schvalování operativně, nejpozději začátkem března. „Je to taková pojistka. Nevíme, jestli se bude (zákon) aktivovat, nemůžeme si dovolit nemít to připravené,“ dodala ředitelka ministerského odboru azylové a migrační politiky

Pavla Novotná.

Balíček zákonů připravily jednotlivé resorty v koordinaci ministerstva vnitra. Ministerstvo zahraničí žádné návrhy nepředkládalo, jeho role se týká péče o české občany v Británii. „My pouze budeme zajišťovat následné kroky po 29. březnu,“ řekl dnes Petříček.

Odchod Británie z EU postaví podle něj řadu českých firem před nepříjemnou situaci. „My se budeme snažit, aby to nemělo na ně zásadní dopad,“ uvedl. Podoba brexitu všakbude mít dopad i na Čechy žijící v Británii. Podle českého velvyslanectví v Londýně jich je zhruba 100 tisíc, britský statistický úřad uvádí 49 tisíc. V případě schválení brexitové dohody by se pro ně do konce roku 2020 nic nezměnilo, poté by museli zažádat o status usedlíka. Není ovšem jasné, co by pro české občany znamenal tvrdý brexit. Británie však opakovaně uvádí, že by občané zemí EU, kteří v zemi už žijí, měli mít do budoucna stejné zacházení jako dosud. Británie také patří mezi oblíbené cíle pro studium v zahraničí. V programu Erasmus+ tam na studijní programy a stáže ročně jezdí zhruba 600 studentů, uvedlo ministerstvo školství. Dalších asi 500 lidí ročně absolvuje studium na britských univerzitách. Podle ministerstva by ti, kteří nastoupí na britské vysoké školy letos na podzim, měli studovat ještě podle pravidel platných před brexitem. Evropské volby budou testem, míní Petříček Ministr zahraničí se vyjádřil také k nadcházejícícm evropským volbám, které podle něj budou testem pro liberální demokracii v EU. Případný úspěch antisystémových stran v nich by ale k rozpadu Unie nevedl. „Nemyslím si, že by vítězství nesystémových stran znamenalo odchod dalších členských zemí z EU,“ uvedl šéf diplomacie v narážce na brexit. Řada těchto stran má ale podle něj snahu EU rozmělňovat a omezovat spolupráci jen na některé oblasti. „Pro mě je důležité, abychom měli společné vnímání EU, že to není pouze ekonomický projekt, ale také politický projekt, který vychází ze sdílených hodnot, zásad a principů,“ dodal.