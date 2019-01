Osekaný europarlament po brexitu: Nejvíc britských křesel získá Francie a Španělsko, Česko si nepolepší

Lisabonská smlouva určuje, že počet poslanců v europarlamentu nesmí překročit 751 včetně předsedy. Žádná země nesmí mít více než 96 nebo méně než 6 zástupců. Počet poslanců za každou zemi je pak úměrný počtu jejích obyvatel, přičemž se jedná o proporcionalitu sestupnou. To znamená, že čím více má daná země obyvatel, tím více křesel obsadí v europarlamentu. Zároveň se ale zvyšuje i počet obyvatel, které pak zastupuje jeden poslanec.

Nizozemský premiér před hlasováním vyzýval k jednotě

Ještě před hlasováním promluvil v europarlamentu jako jeden z národních lídrů nizozemský premiér Mark Rutte. Cílem EU by podle něj s ohledem na rychle se měnící světové poměry měla být jednota, nikoli těsnější evropská integrace.

„Více a více Evropy není odpovědí na každodenní problémy. Pro někoho je stále těsnější spolupráce cílem sama o sobě. Pro mě ne,“ uvedl konzervativní politik s tím, že Brusel by neměl zasahovat do života obyvatel unijních zemí tam, kde to nemá jasný přínos.