Silně foukat bude až do středy. Správci lesů odrazují od vycházek mezi stromy

V Česku silně fouká a vítr ani nezeslábne. Výstraha nyní platí až do středečních 3:00, výjimkou je jihovýchod Moravy – Zlínský kraj a část Jihomoravského kraje včetně Brna – kde by se měl vítr zklidnit již v pondělí večer. Jinde však nadále hrozí nárazy o rychlosti 15 až 20 metrů za sekundu (tj. až 70 km/h) a na horách i 30 metrů za sekundu (110 km/h).

Nechoďte do lesů, radí správci v Krušných horách i na Šumavě

Větrné počasí způsobilo velké problémy v dopravě a také řadu výpadků elektrického proudu. Na horách situaci komplikuje také sníh, především jsou to však popadané stromy a větve. Kvůli hrozícím pádům stromů nedoporučují Lesy ČR chodit do krušnohorských lesů.

„Na stromech je vysoká vrstva mokrého a těžkého sněhu, k tomu je silný vítr a neustávající sněžení. Zaváté jsou cesty i ukazatele,“ varovala mluvčí státního podniku Eva Jouklová.

Správa Národního parku Šumava pak uzavřela centrum pro pozorování jelenů u Kvildy. Zákaz vstupu do areálu platí do odvolání. Parková správa ale obecně radí do lesů nevyrážet a například běžkařské výlety odložit. „Pády stromů, větví nebo zlomy špiček stromů, které už nedokážou unést tíhu těžkého sněhu, hrozí úplně na celém území národního parku. To nebezpečí je opravdu vysoké, a proto nedoporučujeme vyrážet v těchto dnech do terénu,“ uvedl vedoucí Informační a strážní služby Adam Diviš.