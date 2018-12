Změna služebního zákona v Senátu narazila. Plán na snazší odvolávání tajemníků znovu posoudí poslanci

Senát nakonec na návrh zpravodajů vrátil novelu do sněmovny s pozměňovacím návrhem. Pro příjetí zákona hlasovalo pouze šest ze 75 přítomných senátorů, neprošlo však ani zamítnutí.

Návrhu v podobě, ve které přišel ze sněmovny, se naopak zastal například Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Když přijde nová vláda, nový ministr, nový starosta, hejtman a tak dále, tak lidé očekávají, že něco změní. Co může změnit, když nemůže změnit své nejbližší spolupracovníky? Může změnit jednoho politického náměstka,“ podotkl. Myslí si přitom, že ministři budou dostatečně obezřetní vzhledem k tomu, že když zaměstnance „velmi jednoduše vyhodí, žádné jiné nezíská“.

Kritiku, že by možnost tajemníky odvolávat na podnět ministrů znamenala odklon od snahy o depolitizaci státní správy, Dostálová odmítla s tím, že by odvolání bylo přezkoumatelné soudem. Přesto právě takto argumentovali odpůrci novely v Senátu.

Vládní novela služebního zákona má ve státní správě změnit více věcí, pozornost však vzbudila především tím, že by měla ministrům umožnit iniciovat odvolání státních tajemníků na svých ministerstvech. Tajemníci by již nebyli kárně zodpovědní. Jde o pozměňovací návrh ze sněmovny, se kterým přišla poslankyně a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Podle ní by se tím sjednotil režim, protože to, co navrhuje pro tajemníky obecně, se dnes již týká náměstka pro státní službu.

Ministr vnitra Jan Hamáček, který přišel novelu senátorům představit, Senátem navržené změny odmítl. „Návrh je předkládán na základě závazku obsaženého v programovém prohlášení vlády a je tedy jednou z vládních priorit. Cílem návrhu je vytvořit podmínky pro vyšší efektivitu a operativnost státní a zahraniční služby i státní správy jako celku,“ charakterizoval zákon.

Po senátním hlasování uvedl, že odmítavý postoj ke sněmovní verzi očekával. Podobně reagoval i premiér Andrej Babiš. „Rozhodnutí Senátu se dalo očekávat. Senát má složení, jaké má, těžko od něj můžeme očekávat podporu pro naše návrhy. Seznámíme se s návrhem Senátu a sněmovna o něm rozhodne svým hlasováním na lednové schůzi,“ uvedl předseda vlády.

Senátoři v novele zachovali prodloužení lhůty, během níž by byli úředníci hodnoceni, ze 40 na 60 služebních dnů. Pokud by jeho působení bylo shledáno nevyhovujícím, měl by mít na nápravu 90 místo 40 dnů.

Novela zavádí také dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě, který má nahradit dosavadní tři kola. Právě toto ustanovení by podle opozice i odborů umožnilo vládě zbavit se po systemizaci nepohodlných úředníků a obsadit jejich místa lidmi ze spřátelených firem. Do druhého kola by se totiž mohli vedle kariérních úředníků přihlásit i lidé mimo státní správu, pokud mají zkušenost z řídicích funkcí.

I přes postoj Senátu je možné, že sněmovna přesto prosadí svou. Verzi, která obsahuje i odvolávání tajemníků na podnět ministra, totiž měla širokou podporu. Zvedli pro ni ruku nejen poslanci vládních ANO a ČSSD, ale i KSČM a SPD. Ti se k tomu chystají znovu.

„Je právo Senátu změnu navrhnout a právem sněmovny Senát přehlasovat. Náš ústavní systém je parlamentní s absolutní pravomocí právě sněmovny,“ řekl předseda komunistické strany Vojtěch Filip.