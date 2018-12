Uklouznout na ledu, před Štěpánem a bez džbánu. Západu Čech hrozí ledovka

Sníh a déšť

Komunikace budou místy klouzat, řidiči a chodci by měli dávat pozor a sledovat místní podmínky. Starší nebo méně pohybliví lidé by měli omezit vycházení ven, motoristé mají sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a počítat s časovou rezervou. Mrznoucí déšť či sněžení by se měly na západě republiky objevovat i během noci, kdy se počítá s teplotami od nuly do minus čtyř.

„Během čtvrtka bude zataženo a od západu se postupně přidá občasné sněžení,“ dodává meteorolog České televize Jan Šrámek. „Sněžení bude v Čechách v polohách pod 700 metrů přecházet do deště. Déšť může být mrznoucí spíš výjimečně – po ránu na západě, večer potom na východě České republiky.“

Teploty pro 20. prosinec se mají pohybovat mezi minus dvěma (na severu a východě) a plus čtyřmi stupni Celsia, které se očekávají na jihozápadě území.