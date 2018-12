Mrazivou víkendovou noc poznamenaly tragické nehody. Zemřelo šest lidí

Ještě v deset večer v sobotu se zdálo, že by mohl být třetí adventní víkend bez tragických dopravních nehod. Bez obětí se obešel i jeden střet na přejezdu. Rána se však nakonec nedožilo pět lidí, kteří v noci usedali do aut.

Ještě před půlnocí havarovalo osobní auto na silnici I/22 v Koutě na Šumavě. Cestovali jím čtyři mladí lidé. Dva muži na místě, dalšího muže a ženu převezli záchranáři do nemocnice. Tam však zemřel i třetí muž.

Podle policejní mluvčí Ivety Kořínkové zřejmě řidič nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky a vůz dostal smyk. „Vozidlo pokračovalo ve smyku přes protisměrný jízdní pruh, vedoucí na obec Kout na Šumavě, a dále mimo komunikaci, kde narazilo do vzrostlého stromu. Následně vozidlo bylo odraženo i s cestujícími do Záhořanského potoka, kde zůstalo střechou pod vodou,“ popsala průběh nehody.

Po půlnoci zemřela rovněž v Plzeňském kraji také řidička, která u Kozolup ztratila kontrolu nad vozem a vyjela ze silnice. „Narazila do několika náletových dřevin, od kterých byla vymrštěna do vzduchu a skončila s vozidlem na střeše,“ přiblížila mluvčí.

Dvě podobné nehody na D1. Při jedné zemřel řidič, druhá je bez zranění

Další dvě tragické nehody se v noci staly v Jihomoravském kraji. Kolem půl čtvrté zahynul řidič osobního auta, které narazilo do stromu u silnice mezi Veselím nad Moravou a Blatnicí pod Svatým Antonínkem. „Po nárazu utrpěl zranění, kterým v sanitním voze podlehl,“ upřesnila krajská policejní mluvčí Kamila Haraštová.

O hodinu a půl později ještě přišel o život řidič dalšího osobního auta, které na dálnici D1 nedaleko Devíti křížů zezadu narazilo do kamionu.

Na dálnici D1 se v noci stala ještě jedna vážná nehoda, která se ale obešla bez zranění. Její průběh však byl podobný jako v případě tragické nehody – do dodávky s návěsem, která převážela tři osobní auta, narazilo nedaleko Mirošovic jiné vozidlo.

Souprava se po nárazu rozpojila, návěs narazil do svodidel a dostal se do protisměrného jízdního pásu, kde do něj narazila další auta. Dálnice byla po nehodě přes dvě hodiny v obou směrech uzavřena.