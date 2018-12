Už žádná další vražda jako v Letňanech. Zabránit tomu mají Centra duševního zdraví

Milata se léčil většinou ambulantně, několikrát i dobrovolně v ústavu. Zhruba půl roku před tím, než vraždil v Letňanech, ale vysadil prášky – a začaly ho pronásledovat bludy v podobě hlasů boha a ďábla.

„Už jsem se cítil lépe bez prášků, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Je mi velice líto, co jsem provedl. Rád bych vrátil čas, což nelze. Budu muset pykat za to, co jsem udělal,“ prohlásil Milata poté, co mu soud uložil ústavní psychiatrickou léčbu.

Dvaačtyřicetiletou prodavačku oděvů si Milata vybral 10. dubna za oběť zcela náhodně. Po vraždě nechal na místě činu své staré oblečení a odešel z prodejny v novém obleku a polobotkách. Dalšího dne upoutal pozornost strážníků poté, co v Karlíně vstoupil nahý do haly jedné z budov. Záchranáři, kteří ho odtamtud převáželi do léčebny, ho následně poznali na kamerových záznamech zveřejněných policií v souvislosti s vraždou, a upozornili kriminalisty.