Letos pět, příští rok šestnáct. Center duševního zdraví přibývá

V průběhu roku 2019 se otevře šestnáct center duševního zdraví, která umožní odchod pacientů z léčeben. Letos jich zahájilo provoz pět, do roku 2021 jich bude asi třicet. U příležitosti slavnostního zahájení provozu centra na pražském Proseku to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ideální pro pokrytí celého Česka by byla asi stovka těchto pracovišť.