Kauza ROP Severozápad: Bývalý šéf Kušnierz je na svobodě, soud ho podmínečně pustil

Petra Kušnierze poslaly soudy do vězení na sedm let za to, že ovlivňoval, které projekty dostaly dotace z ROP Severozápad. Nakonec ho na svobodu zhruba po roce a půl podmínečně pustil pražský městský soud. „Je to pravda, v pátek jsem byl propuštěn z vězení,“ řekl Kušnierz Seznamu bez dalších podrobností.

Případ se týká ovlivňování projektů za 1,4 miliardy korun, z toho zhruba 922 milionů korun dotační úřad proplatil. Současně s Kusnierzem byli odsouzeni bývalý náměstek hejtmana Ústeckého kraje Pavel Kouda, další bývalý ředitel úřadu ROP Severozápad Pavel Markvart a úřednice Irena Kotlanová. Všichni tři dostali podmíněné tresty.