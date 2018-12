Česko je jednoznačně ve středu ruského zájmu, říká reportér Spurný

„Když jsem se v roce 2007 bavil s kolegy novináři z jiných periodik, mávalo se rukama, že už je to (ruský vliv) mrtvé, že jsme v NATO a v Evropské unii. Bavil jsem se tehdy s jedním člověkem z BIS a ten říkal: 'Ne ne, Rusové jsou trpěliví, pozor na to. Mají to pod kontrolou, vědí, co dělají, a klidně si počkají pět, deset let. V každém případě garantuji, že mají o českou kotlinu zájem,'“ vzpomíná novinář, který se otázce bezpečnosti a tajných služeb dlouhodobě věnuje.

Už od roku 2013 se podle něj zprávy BIS opakovaly, že Rusko má v Česku velký diplomatický sbor a část těchto pracovníků jsou špioni, a jen se řešilo, proč je Češi v zemi nechávají a proč je neodhalí.