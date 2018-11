Schillerová: Schodkový rozpočet je obhajitelný, důchodová reforma nezbytná

Schillerová je ráda, že schodek státního rozpočtu se už nemůže měnit. Jeho existenci i výši obhajuje. „Je potřeba zdůraznit, že veřejné finance jsou přebytkové. A to je to podstatné. Státní rozpočet je pouze jedna ze součástí veřejných financí. Tam patří rozpočty krajů, měst a obcí, státní rozpočet, veřejné fondy, veřejné instituce. A ty jsou v přebytku 1,4 procenta HDP. To je třetí nejvyšší přebytek v rámci Evropské unie,“ vysvětlila.

Řekla, že při sestavování rozpočtu zohledňovala na jedné straně konzervativní odhady příjmů a na druhé straně maximalistické výdaje. Chtěla přitom zapracovat hlavně priority vlády.

Přesuny v rozpočtu Schillerová hájí

Přesun 600 milionů korun v rozpočtu, který prosadili komunisté, považuje za přijatelný. „Kvituji to, že to nešlo z mandatorních výdajů. Tři sta milionů šlo z kapitoly ministerstva pro místní rozvoj a tři sta milionů z ministerstva životního prostředí,“ řekla.

Ministerstvu pro místní rozvoj odtečou peníze, které podle Schillerové měly jít do stejných programů jako po změně. Na ministerstvu životního prostředí je prý pro krácení rozpočtu prostor, protože resort dlouhodobě nedočerpává program Zelená úsporám.

To, že komunistům vyšli vládní poslanci nejvíc vstříc, považuje za logické. KSČM totiž podpořila rozpočet v prvním čtení.