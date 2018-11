Zaměstnanost místo dávek, navrhuje Kohoutová. Na životním minimu jsou závislé i děti, oponuje Maláčová

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se hodlá v následujících týdnech zasadit o to, aby existenční a životní minimum vzrostly už od ledna příštího roku. Podle expertky ODS pro sociální oblast Lenky Kohoutové by ale vláda místo plošné valorizace obou minim měla podpořit rekvalifikace a pomoc státu lépe zacílit na ty nejpotřebnější. Řekly to v pořadu Události, komentáře.