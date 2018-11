U Karlových Varů minimálně do června zpomalí vlaky, na trati znovu pokleslo podloží

„Zvažujeme také kompletní přestavbu mostu v km 181,570, který je uprostřed úseku s pomalou jízdou,“ doplnil mluvčí. Do zahájení prací bude podle SŽDC úsek pod trvalým dohledem geotechnika.

K bezpečnostním opatřením Správa železniční dopravní cesty přistoupila kvůli poklesu podloží. „Z bezpečnostních důvodů zůstane omezení rychlosti na trati až do zahájení investiční akce, která by měla řešit poruchu tělesa železničního spodku. Předpokládaný začátek prací je v polovině roku 2019,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

SŽDC chtělo provoz na trati původně obnovit do týdne. Nakonec doprava stála čtyři měsíce a cestující museli jezdit náhradní autobusovou dopravou.

Problémy na železniční trati na Karlovarsku začaly letos 14. dubna. Provoz tehdy zastavil traťmistr kvůli závadě. Krátce poté se sesunul svah pod jednou kolejí a ta zůstala v úseku dlouhém asi 70 metrů viset zkroucená ve vzduchu. Na trati do té doby osobní i nákladní vlaky jezdily běžně rychlostí 80 km/h.

Provoz byl obnovený 6. srpna, ale 18. září došlo k dalšímu omezení. Jen 100 metrů od místa dubnového sesuvu nařídila SŽDC pomalý průjezd rychlostí 10 km/h ve 2. traťové koleji. A to na základě mimořádné prohlídky a hlášení strojvedoucího. Trať se totiž na jednom místě o několik milimetrů prohnula.

Na doporučení geotechnika se teď provádějí zajišťovací práce a instalují měřicí body ke sledování stavu železničního spodku.

Od úterý 9. října mohou vlaky poškozeným úsekem projíždět rychlostí 50 kilometrů v hodině. A tak by to mělo zůstat minimálně do poloviny příštího roku. „Další poruchy geometrické polohy koleje je možné částečně řešit dosypáním štěrku a podbitím. Jde ale jen o provizorní řešení,“ dodal mluvčí SŽDC. Proč se podloží prohnulo v dalším místě, odborníci zjišťují.