Sníh je zatím jen na horách, přes den sněžení zesílí, hrozí i kalamita

Ačkoli tomu ráno nenasvědčovalo, varují meteorologové, že během pondělí začne silně sněžit, a to i v nížinách. Výstraha platí pro jižní část republiky, především však pro Českokrumlovsko, kde může nastat kalamita. Zatím ale ještě zůstávají teploty nad nulou s výjimkou hor. Na Šumavě po ránu i sněžilo nebo padal déšť se sněhem. S tím by měli počítat především řidiči, kterým to může klouzat.