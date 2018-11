CVVM: Volby by podle modelu vyhrálo ANO, druhá je ODS těsně před Piráty

Volby do sněmovny by v listopadu opět vyhrálo hnutí ANO s 29,5 procenta hlasů. Podpora vládního hnutí předsedy Andreje Babiše proti říjnu klesla o půl procentního bodu. Vyplývá to z výsledků volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Většina (96 procent) respondentů na dotazy odpovídala před 12. listopadem, kdy byla zveřejněna reportáž serveru Seznam Zprávy, která rozpoutala kauzu kolem premiérova syna.