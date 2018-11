Nasněžilo. Kalamita nenastala, ale nehod bylo na kluzkých silnicích více než obvykle

V předminulém týdnu padaly teplotní rekordy, v minulém nebylo deset stupňů žádná míra a teď nasněžilo. Není proto divu, že některé řidiče pondělní počasí zaskočilo. Ráno se stalo leckde více nehod než jindy za celý den. Například na Vysočině jich policisté za noc a pondělní ráno evidují třináct, minulé pondělí jich za celý den vyšetřovali jen jedenáct.

Nejvážnější nehody s počasím nesouvisejí, sypače krouží po krajích

Nehody ovšem nejsou vážné, auta padají do příkopu či narážejí do svodidel, a ty nejvážnější nehody, které se v pondělí ráno staly, s počasím přímo nesouvisely. Na dálnici D2 se vytvořila kolona před Brnem, pokračuje do Hněvkovského ulice, kde narazil do mostní konstrukce kamion resp. bagr, který byl na návěsu. Vážná nehoda se stala také v Ústí nad Labem, kde se srazil autobus s trolejbusem, lehké nebo středně těžké zranění utrpělo při nehodě osm lidí.

Kvůli počasí nicméně na některých silnicích vozidla uvázla. Například u Horní Smrčné na Vysočině uvázl ráno na zledovatělé silnici autobus, u Krahulova se zase zastavilo nákladní auto. To by nemělo hrozit v Moravskoslezském kraji na silnici I/56 přes Beskydy, kterou policisté v úseku Frýdek-Místek – Ostravice již v neděli večer preventivně uzavřeli pro vozidla nad 3,5 tuny. Jde zhruba o dvacetikilometrový úsek.

Také v hornatém Libereckém kraji je několik špatně sjízdných úseků – před námrazou varují silničáři na silnici I/13 mezi Libercem a Frýdlantem či I/9 v kopci Šébr u Svoru na Českolipsku. V Jihočeském kraji naopak jen obecně nabádají k opatrnosti, cesty jsou ale ošetřené a sjízdné.

Silničáři ujišťují, že jakmile spadly první vločky, vyrazili do terénu. Na Vysočině jezdili s 93 sypači. „Od večera do rána byli vyjetí ve všech okresech kraje,“ uvedla dispečerka silniční správy Eva Mušková.

Sjízdné jsou i kritické úseky hlavních silnic v Jeseníkách v Olomouckém kraji. „Do terénu jsme vyráželi tuto zimu poprvé. Na Červenohorské sedlo jsme vyjeli kolem 3:00. (…) Vyjížděli jsme také na Bílý Potok, kde začalo sněžit už o půlnoci,“ řekla dispečerka firmy, která se stará na severu kraje o údržbu silnic.

Silničáři vyráželi také ve vyšších polohách Prostějovska, zejména v katastrech Protivanova a Konice. Řidiče správci silnic upozorňují, že zvýšená opatrnost je na silnicích nutná.

Do úterý bude slabě sněžit, v dalších dnech pršet, teploty budou mírně nad nulou

V blízké budoucnosti by mělo počasí zůstat takřka neměnné. Během pondělí vystoupí teploty na nulu až čtyři stupně Celsia, na horách bude nanejvýš kolem minus čtyř stupňů. I odpoledne a večer bude ojediněle sněžit, ale jen slabě.

Noc na úterý a úterní ráno se bude opakovat to, co přinesl počátek nového týdne. V noci bude mrznout, místy se může vytvářet náledí a bude slabě sněžit. I přes den bude podobné počasí jako v pondělí. V dalších dnech se mírně oteplí a sníh vystřídají dešťové srážky.