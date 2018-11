U zdravotnických pomůcek hrozí pacientům zdražení. Zákon, který tomu má zabránit, čeká na senátory

Podle senátorů to zasahovalo do práv pojištěnců i výrobců pomůcek. Soud konstatoval, že to bylo v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči.

Přílohou novely je aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny úhradové hranice a další podmínky. Nové zdravotnické prostředky by měly být zařazovány do systému úhrad každý měsíc, nikoli jen jednou za půl roku. Pacienti se díky tomu ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou rychleji.

Hlasovat už budou nově zvolení senátoři

Horní komora by se měla ke schválení nové normy dostat za týden. Hlasovat budou také nově zvolení senátoři, kteří příští týden složí slib. „Novým senátorům budeme muset ty věci znovu popsat, trošku vysvětlit. Neschválit to by byla katastrofa,“ říká k tomu místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví Jan Žaloudík (ČSSD).

„Bude na nás přesvědčit je o tom, že to, co teď děláme, pro co hlasujeme, je správné,“ doplňuje členka senátního výboru pro zdravotnictví Alena Dernerová (za SD-SN).